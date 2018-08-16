أحدث سرقة.. إسرائيل تسطو على الطبلة والعود

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متحف بالقدس يعرض أدوات موسيقية مصرية وعربية على أنها «يهودية» 

قال موقع "20 أي إل" الإسرائيلي –المتخصص في نشر الموضوعات الفنية- إن شهر سبتمبر المقبل سيشهد افتتاح متحف الموسيقى العبرية بمنطقة (ناحلات شفعا) بوسط القدس، والذي يهتم بتاريخ الموسيقي اليهودية في الدول العربية ومن بينها مصر والعراق وسوريا علاوة على أوروبا".

وأضاف: "الأمر يعد فرصة لمحبي الموسيقى اليهودية والعبرية؛ حيث يقدم المتحف الشهر المقبل حفلات موسيقية وعروض فنية، علاوة على جولات بأرجاء المكان ورؤية العشرات من الآلات الموسيقية القديمة التي استخدمها اليهود في بلاد الشتات، في كل من مصر وسوريا والعراق وغيرها".

وأوضح: "متحف الموسيقى العبرية هدفه تقديم منصة للثقافة الإسرائيلية بكل أنواعها وتأثيراتها ويقدم مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية القديمة التي تمتع الأطفال والبالغين بألحانها، والمتحف يضم العديد من الأقسام خاصة بمناطق أسيا الوسطى والمغرب والعراق وسوريا ومصر والهند وأوروبا".

وذكر أن "القسم الخاص بمصر وسوريا والعراق يتيح للزائر التعرف على أساليب موسيقية يهودية من تلك البلاد ومعرفة ماذا كان يفعل اليهود في بابل وحلب والمدن المصرية، بل ويستطيع الزائر أيضًا أن يشاهد آلات كالطبلة المعروفة باسم (الدربوكة) والعود والقيثارة وغيرها من الآلات الموسيقية".  

وواصل: "القسم الخاصة بيهود أوروبا يضم خدمة رقمية إلكترونية تزود الزائر بمعلومات عن الشخصيات البارزة التي أثرت في تاريخ الموسيقى العبرية واليهودية بجميع أنحاء أوروبا".


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