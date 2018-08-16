» نجم مانشستر سيتي يطير إلى برشلونة

16 أغسطس 2018 - 07:32 م

وصل كيفين دي بروين، صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، إلي مدينة برشلونة للخضوع للفحص الطبي بعد إصابته في الساعات الماضية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، طلب من دي بروين الذهاب إلي برشلونة لإجراء الفحص الطبي على ركبته اليمني، بعد إصابته في التدريبات يوم أمس.

وأشارت الصحيفة، إلي أن الطبيب الشهير راموس كوجات، هو من يقوم بإجراء الفحص الطبي على ركبة دي بروين، والذي سبق وقام بإجراء الفحص الطبي على فينسينت كومباني، وإلكاي جوندوجان، وأخيرا بينجامين ميندي.

وكانت التقرير الأولية، قد ألمحت لغياب دي بروين عن مانشستر سيتي لمدة 3 أشهر.