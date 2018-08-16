» موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة

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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، غدًا الجمعة، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة على الهواء مباشرة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر قناة «بي إن سبورت1»، ويعلق على اللقاء الثنائي روؤف خليف وخليل البلوشي.

ويحتل فريق النادي الأهلي المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف الترجى صاحب الصدارة بـ10 نقاط.


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