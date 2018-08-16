» «كوبر» يقود أوزبكستان للفوز على قطر 6-0

16 أغسطس 2018 - 07:47 م

حقق منتخب أوزبكستان فوزًا كاسحًا على نظيره القطري، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة والتي تستضيفها إندونيسيا.

ونجح الأرجنتيني هيكتور كوبر في تحقيق الفوز في أول مباراة له مع أوزبكستان منذ أن تولى القيادة الفنية له عقب رحيله عن تدريب المنتخب المصري.

وبهذا الفوز يتصدر منتخب أوزبكستان مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط ويليه تايلاند بنقطتين ثم يتساوى بنجلادش مع قطر برصيد نقطة واحدة.