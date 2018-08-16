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ضربة قوية للترجي قبل موقعة الأهلي

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المصريون

الاهلى

الترجى

تعرض غيلان الشعلالي، لاعب وسط الترجي والمنتخب التونسي، لإصابة قوية في الركبة، خلال مران فريقه، اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة الأهلي، غدًا الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الترجي التونسي، اليوم الخميس، أن الفحوصات الطبية أكدت حاجة اللاعب للراحة السلبية لمدة أسبوع، على أن يبدأ بعد ذلك مرحلة التأهيل، وبذلك سيفقد الترجي جهود الشعلالي خلال موقعة الأهلي.

ويذكر أيضًا، أن الترجي يفقد لخدمات الثنائي سعد بقير للإيقاف بسبب حصوله على إنذارين، والمهاجم الجزائري يوسف بلايلي لإصابته بخلع في الكتف.


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