كيف تختار الأضحية السليمة؟.. بيطريون يقدمون الطريقة الأفضل

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عيد الاضحى

المصريون

الأضاحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك, الذي يقوم خلاله المصريون بذبح الأضاحي، تطبيقًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشراء اللحوم من منافذ البيع, وعبر الشوادر في الشارع، ما يثير المخاوف خصوصًا في ظل انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي.

وقال الدكتور محمد جلال، مدير معهد بحوث الحيوان في تصريح إلى "المصريون"، إنه "لابد من شراء اللحوم من مصدر موثوق, من خلال تاجر أو مربي ماشية، أو من مراعي وزارة الزراعة؛ للابتعاد عن اللحوم الفاسدة أو التي تحمل أمراضًا".

وأوضح أن "هناك العديد من المواطنين يلجأون لشراء اللحوم المجمدة لعدم قدرتهم على شراء اللحوم الطازجة، لكن عليهم أن يتأكدوا من وجود البيانات عليها، مثل تاريخ الإنتاج ومصدرها".

وأشار إلى أن "هناك طرقًا عدة يستطيع بها المواطن أن يفرق بين الماشية السليمة، والأخرى التي تحمل أمراضًا، ومنها أن تكون واقفة على رجليها، وبطنها غير منتفخة، وشربها طبيعي, وأن يشد شعر الماشية، فإذا خرج في يده، فذلك يعني أن تلك البهيمة مريضة, وعدم وجود إسهال, وأن يكون أكلها علفًا طبيعيًا, وألا تشرب باستمرار، لأن التي تشرب باستمرار يتم خلط ملح مع العلف لكي تشعر الماشية بالعطش وتشرب لكي يزيد وزنها".

أما بالنسبة للأغنام، فأشار مدير معهد بحوث الحيوان, إلى أنه "يجب ألا تكون "لية" الخروف كبيرة, وأن يزنه أكثر من مرة, ويتأكد من أن الخروف كان يأكل من مرعى طبيعي، وألا يكون أكله من الزبالة والنفايات حتى يتجنب الأمراض".

وقال إن "الماشية التي تحمل أمراضًا خاصة مرض الجلد القعدي يخرج من فمها "ريم" عبارة عن خيوط أو يكون بها عرج, مع وجود إسهال مستمر, وتكون بعيدة عن الأكل والشرب".

من جانبه، قال الدكتور يوسف ممدوح شلبي، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري سابقًا, إن "ضعاف الضمير هم من يروجون للحوم التي تحمل أمراضًا للبحث عن الثراء وتحصيل مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين", موضحًا أنه "إذا تم فرم اللحمة لا يمكن كشفها".

وطالب شلبي، المواطنين عند شراء لحوم، أن يشتروا من مصدر موثوق، وأن تحمل الأختام وتاريخ الذبح، موضحًا أن هناك محلات تبيع لحومًا غير مدون عليها أختام، مستغلة عدم وعي المواطنين.

وأشار إلى أنه "عند شراء الأضحية لابد من البحث عن الماشية السليمة التي لا تحمل احمرارًا, ورفع ذيلها لمعرفة إذا كانت مصابة بإسهال, وعدم وجود جروح بها أو كسور, وأن تمرر اليد على سلسلة الظهر حتى يتبين أن بها لحمًا, وعدم نزول سيول من فمها، وأن تكون واقفة على رجليها، وتتحرك إذا اقترب منها, أما بالنسبة للخروف فيجب شد الصوف، فإذا خرج في اليد فيجب تركها لأنها تحمل أمراضًا".


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