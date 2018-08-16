إسرائيل توافق على هدنة من 6 بنود مع "حماس"

16 أغسطس 2018 - 09:25 م

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" وافق على هدنة من 6 بنود مع حركة "حماس"، ستطبق تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن الهدنة، التي تشرف عليها مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيوكلاي ميلادينوف، دخلت حيز التنفيذ بعد أن فتحت إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" التجاري (أمس الأربعاء) مع غزة، ووسّعت مساحة الصيد هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة، بحسب وكالة "الأناضول"، عن 3 مسؤولين إسرائيلين لم تسمّهم، أن البنود الستة تتضمن أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، وثانيا فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، وكلاهما تم تحقيقهما حتى الآن، لافتة إلى أن البنود الأخرى سيتم تنفيذها وفق حالة الهدوء واستمرارها.

وتتضمن البنود الأخرى إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية، العمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ومن ثم إجراء محادثات حول قضيتي المطار والميناء.

وأشارت إلى أن الموافقة على قضيتي الجنود والمطار والميناء ليست نهائية، وإنما ستتم مناقشتها في وقت لاحق، في حال نفذت البنود الأخرى.

ونهاية يوليو الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن خطة مصرية للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بالتعاون مع ميلادينوف.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر وميلادينوف، يبذلان جهودًا كبيرة برفقة عدد من الدول العربية، لإنهاء العنف في القطاع.