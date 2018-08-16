قرار صادم من الحكومة لأصحاب المعاشات

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أعلن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، رفض مجلس الوزراء صرف رواتب أصحاب المعاشات أو أي منح قبل عيد الأضحى المبارك، قائلًا: "كيف نستقبل عيد الأضحى بدون جنيه واحد.. 9 ملايين أسرة يستقبلون العيد بدون أموال فهذا حرام وظلم لهم".

ونشر "فرغلي"، فيديو له على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، تحت عنوان: "مجلس الوزراء يرد علينا.. وزيرة التضامن تعلن لا تستحقون المعاشات قبل العيد كما تعلن أنكم لا تستحقون أى منح ليس لدينا أموال لكم!!".

وأوضح أنه أرسل خطابًا مختومًا لوزارة التضامن الاجتماعي، إلا أنه تم رفض كل مطالب أصحاب المعاشات، مشددًا على أن ما يحدث لأصحاب المعاشات يعد أمرًا غير مسبوق.

وأضاف: "لم يعد هناك من يسمع أنين أصحاب المعاشات، 9 ملايين أسرة لا أحد يسمع صوتهم.. يوم 30 الشهر الجاري سنقف أمام المحكمة في خطوة أخيرة للمطالبة بحقوقنا".

ووجه "فرغلي" سؤالًا للحكومة قائلًا: "هل تريدون التخلص من أصحاب المعاشات؟.. هذه أموالنا.. نحن لا نأخذ منحة من أحد.. لقد أصبح الحديث عن العدل الآن جريمة".


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