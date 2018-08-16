أمريكا تشكل مجموعة عمل للتصدي لأنشطة إيران

16 أغسطس 2018 - 11:17 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران، مؤكدًا أن هذه المجموعة ستنسق مع باقي الحلفاء في العالم.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي- في تصريحات له أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية يوم الخميس- أن الاستراتيجية الجديدة ستتصدى لأنشطة إيران الخبيثة في المنطقة.



وشددت الخارجية الأمريكية على أنها ستعمل على حشد دولي لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران.