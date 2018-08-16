» مصر والسودان يبحثان هذا الأمر الهام

16 أغسطس 2018 - 11:19 م

بحث وزير الصناعة السوداني، الدكتور موسى محمد كرامة، مع سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وسبل تسريع وتنفيذ مشروعات صناعية مصرية بالسودان.



وقال شلتوت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- إن اللقاء يأتي انطلاقاً من العلاقات القائمة بين شعبي وادي النيل وتأكيداً لما ظلت توليه قيادة البلدين من اهتمام بالغ، وإنفاذا لما اتفق عليه الرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير، خلال قمة الخرطوم في يوليو 2018 بشأن التحضير الجيد لانعقاد الدورة الثانية للجنة الرئاسية للتعاون بين البلدين في أكتوبر المقبل بالخرطوم.



وأضاف: «نحن سنعمل على دعم العلاقات على كافة الأصعدة بين البلدين وإشراك ودعوة القطاع الخاص المصري وفق رؤية مشتركة تدعم المصالح المشتركة وخاصة في المجال الصناعي»، مؤكداً جاهزية القطاع المصري للدخول في عدد من الصناعات بالسودان، منوها إلى الاستثمارات المصرية الموجودة بالسودان وخاصة الدوائية والهندسية والسمكية وغيرها.



وأوضح شلتوت، أن الوزير كرامة أكد- خلال اللقاء- أن العلاقات المصرية السودانية راسخة وضاربة في القدم، ودعا إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي بين البلدين، وعدد الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية المختلفة.



وطالب الوزير بربط القطاع الصناعي الخاص السوداني بالمصري وزيادة الاستثمارات الصناعية المصرية، مؤكداً جاهزية وزارته لحل جميع الإشكالات التي تواجه المستثمرين المصريين في المجال الصناعي.



ووجه، بالإسراع في تجهيز دراسات الجدوى وفق الاشتراطات العالمية المطلوبة وتنزيلها بشكل قومي، مطالباً بالاهتمام بالتدريب وزيادة مواعينه الأفقية والرأسية وخاصة في مجال التلمذة الصناعية وتبادل الخبرات.