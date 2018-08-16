إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 5.3 ريختر

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة بمقياس ريختر، يوم الخميس، وذلك بالقرب من سواحل إيطاليا المطلة على بحر الأدرياتيكي.



وذكرت قناة /يورو نيوز/ الإخبارية الأوروبية أن مركز الزلزال يقع على عمق 12 كيلومترا أسفل سطح بحر الأدرياتيكي، غير أنه لم تتوافر- حتى الآن- أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.