"التعليم" تكشف موعد القضاء على الدروس الخصوصية

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الحياة السياسية

أحمد خيرى
أحمد خيرى

المصريون ـ متابعات

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن تأجيل الدراسة حتى يوم 22 سبتمبر ليس له علاقة باستعدادات الوزارة، مشددا على أن الوزارة مستعدة وكل شيء جاهز.
وأوضح "خيري" في مداخلة هاتفية مع قناة النهار الفضائية، الخميس، أن الوزارة رأت الاستجابة لأولياء الأمور في تعديل الموعد.
وأضاف "خيري" أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ناقش في اجتماعه الأخير كيفية الموائمة بين عملية التطوير، وتغيير المنظومة التعليمية، حيث أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة على الصف الأول الابتدائي، وتطوير باقي الصفوف الدراسية"
وشدد على أنه يتم دراسة مقترح برفع الامتحانات في الصفوف الأخرى، موضحا شعار المرحلة الجديدة هو الحصول على علم، لافتا إلى أنه من العام المقبل لن يكون هناك دروس خصوصية.

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