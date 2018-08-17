» تصريحات جديدة مثيرة من "ترامب" ضد تركيا

17 أغسطس 2018 - 02:40 ص

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

