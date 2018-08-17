مدرب المنتخب الجديد: هذا الأمر أثار تعجبي بشدة بالكرة المصرية

أحمد عادل شعبان
تحدث "خافيير أجيري" - المدير الفني الجديد لمنتخب مصر - عن تجربته الجديدة مع المنتخب ، مؤكدًا أنه تعجب بشدة حين رأى المدرجات في مصر .
وقال "أجيري" خلال لقاء مع فضائية "أون سبورت" : "أتعجب من رؤية المدرجات خالية بهذا الشكل في مصر ".
وأضاف: "مع احترامي لهيكتور كوبر ، فأنا واجهته كثيرًا في إسبانيا لكن هدفي أن أهاجم منتخب النيجر وأن أفوز ".
وتابع: "سأضم لاعبين جدد للمنتخب لكن قوام الفريق يحتاج تغيير .. وهذا سيتطلب بعض الوقت .. لكن مباراة النيجر اقتربت ولن نستطيع التغيير الآن".
ظهر12:04 م
فجر
03:57
شروق
05:27
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
18:41
عشاء
20:11