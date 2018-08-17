مدرب المنتخب الجديد: هذا الأمر أثار تعجبي بشدة بالكرة المصرية

17 أغسطس 2018 - 07:22 ص

تحدث "خافيير أجيري" - المدير الفني الجديد لمنتخب مصر - عن تجربته الجديدة مع المنتخب ، مؤكدًا أنه تعجب بشدة حين رأى المدرجات في مصر .



وقال "أجيري" خلال لقاء مع فضائية "أون سبورت" : "أتعجب من رؤية المدرجات خالية بهذا الشكل في مصر ".



وأضاف: "مع احترامي لهيكتور كوبر ، فأنا واجهته كثيرًا في إسبانيا لكن هدفي أن أهاجم منتخب النيجر وأن أفوز ".



وتابع: "سأضم لاعبين جدد للمنتخب لكن قوام الفريق يحتاج تغيير .. وهذا سيتطلب بعض الوقت .. لكن مباراة النيجر اقتربت ولن نستطيع التغيير الآن".



