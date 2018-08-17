» النقل: "داخلين على فترة حرجة"

17 أغسطس 2018 - 08:01 ص

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن عدد ركاب القطار في عيد الأضحى 6 أضعاف عدد الركاب في الطبيعي، و3 أضعاف عدد الركاب في عيد الفطر.

وأضاف "عرفات"، خلال تصريحاته لـ فضائية "دي إم سي": "فترة الأعياد تكون أوقاتًا حرجة على السكة الحديد".

وتابع وزير النقل: "أننا لم نهتم بالبنية الأساسية على مدار 55 عامًا، وبالتالي لا نستطيع التحميل على السكك الحديد"، قائلًا: "نضع جدولًا في منتهى الخطورة، ونجهز القطارات، ونزود عدد عربات القطار، وعدد القطارات".



