خبر سار من "التموين" للمواطنين في العيد

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خط ساخن

كشف العميد محمد فتح الله، مدير إدارة الدعم لشرطة التموين، عن استعدادات وزارة الداخلية لضبط الأسواق تزامنًا مع عيد الأضحي المبارك، موضحًا أنه تم وضع خطة ميدانية تستهدف مراقبة قطاع المحلات العامة والتجارة، وقطاع اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى قطاع المخابز والمطاحن.

 وأضاف "فتح الله" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أمن مصر" مع الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على فضائية "ال تي سي "، بأن هذه الخطة يشرف عليها ميدانيًا مدير الادارة العامة للتموين.

وتابع  مدير إدارة الدعم لشرطة التموين والتجارة الداخلية، قائلا : "نحن نعمل جاهدين على ضبط الأسعار في الأسواق، وهذا رقم الخط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين 24060800 - 24060801 - 24060802 - 24060803 - 24060804".


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