» تعليق سمير صبري على فيديو "متحرش التجمع"

17 أغسطس 2018 - 08:30 ص

دافع المحامي سمير صبري، عن منة جبران الفتاة التى صورت فيديو لمتحرش التجمع الخامس، موضحا الوضع القانوني للواقعة.

وقال صبري فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم ، إن ما فعلته منة بتصوير المتحرش فى الشارع أمر سليم 100%؛ لأنها كانت بصدد جريمة فى الطريق العام، ومن حقها أن تحمى نفسها وتصوره درءًا لأي كارثة تحدث ضدها".

وأضاف: "أن الفتاة لم ترتكب أي خطأ قانوني، بل صورته وكانت فى حالة دفاع عن النفس وهذا مبرر لها ومن حقها أن تصوره".

ولفت إلي أن المتحرش قبل أن يتحدث عن أن الفتاة فضحته وشهرت به نقول له أنت من فضحت نفسك عندما تعاكس فتاة وتقول لها كلاما وألفاظا؛ لأنه لا يرضى أن يفعل أحد مثل تصرفه مع أخته أو زوجته.



