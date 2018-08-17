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صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"

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أكد الدكتور محمد الشيخ، رئيس نقابة صيادلة القاهر، أن سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون الذي ينص على أن الصيدلي لا يجوز له فتح أكثر من صيدليتين.

وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء أمس الخميس، أن النقابة تعمل منذ أربع سنوات على تصحيح هذا الاتجاه من خلال رفع بعض القضايا ضد أصحاب هذه السلاسل لإغلاقها.

وشدد على ضرورة سؤال ملاك سلاسل الصيدليات عن مصدر أموالهم، لافتًا إلى أن المنافسة بين سلاسل الصيدليات وأصحاب الصيدليات الصغيرة صعبة للغاية، معقبًا: "الصيادلة فئة مطحونة، اتقوا الله في الصيادلة، إحنا غلابة، هنروح فين بعد كده".



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