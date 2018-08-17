تفاصيل فاضحة وراء قتل زوج لزوجته

17 أغسطس 2018 - 08:50 ص

أذاع الإعلامي حسن محفوظ، تقريرًا مصورًا عن واقعة قتل زوج لزوجته بمنشأة نصر، بسبب خلافهما على 50 جنيهًا.

وروت والدة المجني عليها، لبرنامج "أمن مصر" المذاع على فضائية "إل تي سي"، تفاصيل الواقعة، موضحة أن ابنتها كانت تعمل ممرضة وزوجها يعمل في محل لتصليح السيارات، منوهة بأن سبب الواقعة خلافهما على 50 جنيهًا.

وأضافت والدة المجني عليها، أن ابنتها كانت تتعرض للضرب المبرح والشديد من قبل زوجها، بسبب تعاطيه المخدرات، مضيفة: "بنتي كانت شغالة ممرضة وكل الفلوس اللى كانت معاها كان زوجها بياخدها ويجيب بيها مخدرات".

من جانبها قالت منى نجلة المجني عليها، إن والديها كان يقع بينهما خلافات كثيرة، منوهًا بأن والدها قام بطعن والدتها عدة طعنات، قائلة: "لقينا أمي وشها كله نازل منه دم.. ولقينا صدرها فيه طعنه وطالع منه نافورة دم".



