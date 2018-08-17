» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه

17 أغسطس 2018 - 08:56 ص

عقب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على مقترح نقيب الفلاحين باستصلاح 6 ملايين فدان خلال عام بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، قائلاً: "إن ندرة المياه هى العائق أمام استصلاح الأراضي".

وأضاف "تمراز"، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أنه لابد من التوصل إلى زراعة محاصيل موفرة للمياه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي للوصول إلى أصناف عالية الإنتاج.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: أنه إذا زادت إنتاجية الأرض سنحصل على كميات أكبر من الإنتاج وبنفس كمية المياه.



