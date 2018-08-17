  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
بيرات ألبيرق

تصريح لوزير المالية ينعش سندات تركيا الدولارية

قيادي إخواني للإسلاميين : "أم علي قلوب أقفالها"

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

حبس مهندس ميكانيكا لهدمه فيلا تراثية بالإسكندرية

إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

سيارات جمارك

الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

صلاح

"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

الحلفاوي : استرجلوا بلاش تحطيم للشباب

الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه

آخر الأخبار

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان
ارشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إحالة مسئولين جمعية زراعية بالبحيرة للنيابة الإدارية

#

إزالة 197 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

#

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

#

عدالة توزيع المياه في مصر

البرلمان

الزراعة

رائف تمراز

عقب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، على مقترح نقيب الفلاحين باستصلاح 6 ملايين فدان خلال عام بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، قائلاً: "إن ندرة المياه هى العائق أمام استصلاح الأراضي".

وأضاف "تمراز"، خلال تصريحات تليفزيونية اليوم، أنه لابد من التوصل إلى زراعة محاصيل موفرة للمياه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي للوصول إلى أصناف عالية الإنتاج.

وتابع وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: أنه إذا زادت إنتاجية الأرض سنحصل على كميات أكبر من الإنتاج وبنفس كمية المياه.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق سمير صبري على فيديو "متحرش التجمع"
» شذوذ وقتل داخل المقابر
» القبض على "ميريام كلينك"
» بالصور.. حريق داخل نفق بـ صلاح سالم
» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة
» صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"
» بالفيديو.. معجزة ربانية لـ"عنكبوت الرتيلاء"
» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه
» شاهد.. الحج يجمع شقيقين سوريين بعد فراق 7 سنوات
» النقل: "داخلين على فترة حرجة"
» أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر