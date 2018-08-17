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الخارجية الجزائرية تنقذ 6 طلبة من تهمة الاغتصاب

عرب وعالم

الشرطة التشيكية
الشرطة التشيكية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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العاصمة التشيكية

تدخلت وزارة الخارجية الجزائرية لدى السلطات التشيكية للأفراج عن 6 شباب جزائريين من طلاب الطب والصيدلة الذين اتهموا ظلمًا في اغتصاب فتاة تشيكية بالعاصمة براغ .

وبحسب موقع صحيفة "النهار أون لاين"، كانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على الطلبة الستة في مطلع شهر أبريل المنصرم، وجرى إطلاق سراحهم، أمس الخميس، بعد أن قضوا 4 أشهر في السجن، وثبوت البراءة.

وجرى إطلاق سراحهم بعد تدخل وزراة الخارجية الجزائرية، حيث جرى سجنهم رغم إثبات الطب الشرعي عدم وقوع جناية الاغتصاب بحق الفتاة الإيرلندية.
ويعد الشباب الـ6 جزائريين طلبة يدرسون في فرع طب وصيدلة، حيث كانوا في عطلة بمدينة براغ.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن الفتاة الإيرلندية البالغة من العمر 35 سنة في عمرها والتي تقدمت بشكوى الاغتصاب، كانت هي أيضا في إجازة ببراغ،وتعرفت على الطلبة في مقهى ليلي.

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