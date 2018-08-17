  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:29 م
بحث متقدم
موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

صلاح ورونالدينيو

تعليق أسطوري من "رونالدينيو" عن "صلاح"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

هكذا رد حمزة علي "الزمر"

هكذا رد حمزة على "الزمر"

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

محاكمة

حبس 15 إخوانيًا بتهمة قلب نظام الحكم

بابا الفاتيكان

الفاتيكان يرد على اغتصاب قساوسة لألف طفل

استقالة قيادي إخواني بارز

استقالة قيادي إخواني بارز

ارشيف

إقالة مدرب «بيراميدز» تعرف علي السبب

إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث

إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث

التعليم تكشف سر تأجيل الدراسة لـ22 سبتمبر

آخر الأخبار

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التعليم" تكشف موعد القضاء على الدروس الخصوصية

#

تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال

#

تأجيل محاكمة طارق النهرى بحرق المجمع العلمي

#

"التعليم" تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

التعليم

العيد

النهار

الدراسة

القرموطي

كشف أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن أسباب تأجيل الدراسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لـ 22 سبتمبر.

وقال "خيري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، إنه تم تعديل موعد بدء الدراسة استجابة لنداء عدد كبير من أولياء الأمور.

وأوضح "خيري"، أن أولياء الأمور كانوا يشتكون من عدم لم شمل الأسرة بسبب وجود تفاوت في بدء الدراسة، مؤكدًا أن جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم 22 سبتمبر المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم بمنجنيق يستهدف مسجدين
» بالفيديو.. مراهق يلقي صديقته أمام القطار
» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ ركاب طائرة
» رسالة من أمين عام العفو الدولية لـ"عهد التميمي"
» أفقر رئيس في العالم يرفض راتبه بعد التقاعد
» قرار مهم من مدرب برشلونة بشأن "ميسي"
» وفاة والدة الفنان محمد ثروت
» بالتفاصيل.. ضغوط جنسية تعرض لها رجال الشرطة ببريطانيا
» علاج سرطاني يغني عن عملية زرع الكبد
» تعرف على حكام الإسماعيلي والاتحاد بالدوري
» أرقام قياسية تنتظر "ميسي" في غياب "رونالدو"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر