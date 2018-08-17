التعليم تكشف سر تأجيل الدراسة لـ22 سبتمبر

17 أغسطس 2018 - 09:11 ص

كشف أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن أسباب تأجيل الدراسة للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال لـ 22 سبتمبر.

وقال "خيري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "النهار"، إنه تم تعديل موعد بدء الدراسة استجابة لنداء عدد كبير من أولياء الأمور.

وأوضح "خيري"، أن أولياء الأمور كانوا يشتكون من عدم لم شمل الأسرة بسبب وجود تفاوت في بدء الدراسة، مؤكدًا أن جميع المراحل التعليمية ستبدأ يوم 22 سبتمبر المقبل.