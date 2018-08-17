» أرقام قياسية تنتظر "ميسي" في غياب "رونالدو"

17 أغسطس 2018 - 09:32 ص

يتطلع اللاعب ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين المحترف بين صفوف برشلونة الإسباني لتحقيق أرقام قياسية جديدة بعدما أصبح الأفضل في الدوري الإسباني بسبب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد وهو المنافس الوحيد له.

وهيمن الثنائي البرتغالي والأرجنتيني على ألقاب الأفضل في العالم خلال العقد الأخير، واقتسما الفوز بالكرات الذهبية على مدار 10 أعوام، بواقع 5 لكل منهما.

وتعد المنافسة بين رونالدو 33 عاما وميسي 31 عاما، من أشد المنافسات الرياضية بين رياضيين اثنيين في التاريخ، واستقطب اللاعبان عشرات الملايين من المعجبين والمتابعين حول العالم.

لكن بعدما خاض 9 مواسم مع ريال مدريد الإسباني، انتقل رونالدو بشكل مفاجئ إلى يوفنتوس الإيطالي، ليترك ساحة "الليغا" لميسي الساعي إلى تحطيم بعض أرقام "الدون" أو فض الاشتباك بشأن بعض الأرقام القياسية المشتركة بينهما.

ومن بين الأرقام القياسية التي بإمكان ميسي تحقيقها في ظل غياب رونالدو عن الدوري الإسباني:

1- العدد الأكبر من الأهداف المسجلة من ركلات الجزاء في تاريخ الدوري الإسباني 61 لرونالدو مقابل 48 لميسي.

2- التسجيل في أكبر عدد من المباريات في موسم واحد من الدوري الإسباني كلاهما سجل في 27 مباراة.

3- أكبر عدد من الثلاثيات "الهاتريك" في موسم واحد من الدوري الإسباني "8 لكل منهما".

4- أكبر عدد من الثلاثيات في تاريخ الدوري الإسباني "34 لرونالدو مقابل 30 لميسي".

5- تسجيل ثلاثيتين أو أكثر في مواسم متتالية "7 مواسم لكل منهما".

6- تسجيل 25 هدفا أو أكثر في مواسم متتالية من الدوري الإسباني "8 مواسم متتالية لكل منهما".

7- الظهور في فريق العام الأوروبي أثناء اللعب لفريق واحد "9 مرات لكل منهما".