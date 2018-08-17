27 أغسطس بدء عودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة

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وكالات: حنان حمدتو

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مصر للطيران

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جسر جوى

أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران،  أن الشركة ستبدأ جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من المملكة العربية السعودية فى 27 من أغسطس الجارى عقب أداء مناسك الحج.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى رسالته للعاملين بالشركة بمناسبة عيد الأضحى، أن الشركة نقلت أكثر من 64 ألف حاجاً إلى كل من جدة والمدينة المنورة لهذا العام على متن 337 رحلة جوية بأعلى معدل فى انتظام الرحلات وسهولة فى إنهاء إجراءات سفر الحجاج.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتطوير أسطولها الجوى ، موضحًا أن سياسية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، أكدت على تحفيز العنصر البشرى وتحسين أوضاعه، وتوفير بيئة العمل التى تساعد على النجاح والإنجاز.


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