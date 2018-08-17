السرية سلاح "كارتيرون" قبل موقعة "الترجي"

17 أغسطس 2018 - 09:45 ص

استعد الفريق الأول بالنادى الأهلى، لمواجهة الترجي التونسي فى التاسعة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية خلال مران الفريق الجماعي، مساء أمس الخميس، بمشاركة جميع اللاعبين.

ورفض "كارتيرون" إظهار أي ملامح للتشكيل الذي يخوض به لقاء الغد أمام الترجي التونسي أثناء المران حفاظًا على السرية وتركيز اللاعبين.



