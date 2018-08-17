تفاصيل مكالمة "ماكرون" لـ"السيسي"

17 أغسطس 2018 - 09:46 ص

كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الحل النهائي للأزمة الليبية يجب أن يكون من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبي طموحاتهم.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى ماكرون تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائى ومواصلة جهود تطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تناول الاتصال آخر المستجدات الخاصة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الملف الليبي، حيث ناقش الرئيسان سبل دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة من خلال مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة عبر التوافق الوطنى بين كافة الأطراف الليبية، بحيث يكون الحل النهائى للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، وبما يلبى طموحاتهم فى استعادة الاستقرار والأمن.

كما ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السورى.



