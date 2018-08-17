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بالأسماء.. حادث مروع يودي بحياة 7 من أسرة سعودية

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وكالات- محمد عبدالحارس

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الأسماء

مصابون

حادث سعودية

تسبب تهشم 3 سيارات بين محافظتي مسقط وظفار بسلطنة عمان،  في مصرع 7 أشخاص من أسرة سعودية بينهم أطفال.

أحد المصابين يدعي نعيم العبدالرضا، ابن عم المتوفين، أوضح في حديث لـ"العربية.نت"، أن أقرباءه من أهالي الأحساء شرق السعودية، كانوا في رحلة عائلية تتكون من 13 شخصا في سيارتين، وفوجئوا بشاحنة انحرفت عليهم في طريق ولاية هيما الواقعة في محافظة الوسطى، لتهشم السيارات الأولى التي كانت في المقدمة، حيث توفي رب الأسرة العم يوسف، بالإضافة إلى زوجته وابنه علي واثنتين من بناته، كما ذهب طفلان ضحية هذا الحادث الأليم.

وأضاف العبدالرضا: "حصل تبديل بين الأشخاص قبل الحادث بساعات، لينجو الأفراد في السيارة الثانية بعد إصابتهم، وتحمل السيارة رجلين وبنتين وطفلين، وحالتهم حتى الآن مستقرة، فيما غادر عدد من الأقارب إلى عمان بالتنسيق مع السفارة السعودية لنقل الجثامين مساء الخميس، ودفنهم غداً الجمعة في الأحساء".

المتوفون هم: أحمد العبدالرضا، مدينة الحجي، علي العبدالرضا، جعفر العبدالرضا، فاطمة العبدالرضا، سها العبدالرضا، علي لطفي العبدالرضا.

أما المصابون في الحادث فهم: لطفي العبدالرضا، زينب العبدالرضا، ليلى العباد، علي أحمد العبدالرضا، زهرة لطفي العبدالرضا، سعود العباد.






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