مشاجرة دموية بسوهاج وإصابة 10 أشخاص

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سوهاج

خلافات الجيرة

مشاجرة عنيفة

مشاجرة بالاسلحة

أصيب 10 أشخاص فى مشاجرة عنيفة بدائرة مركز أخميم بسوهاج، استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج؛ تفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين، وتمت السيطرة على المشاجرة بمعرفة ضباط وحدة المباحث.

وتبين بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية الحواويش البحرية دائرة المركز، تبين أنها بين كل من طرف أول "حسن.إ.ح" 18 سنة عامل و"عثمان.ح.ح" 64 سنة عامل مصابين برش خرطوش بالظهر، و"أحمد.ع.ح" 40 سنة كهربائى مصابا بطلق نارى بالركبة اليمنى و"حسن.ع.ح" 36 سنة عامل و"حماد.ح.ح" 65 سنة سائق مصابين بكدمات بالجسم، وطرف ثانٍ "كرم.ع.أ" 48 سنة موظف بمجلس قروى الحواويش و"فوزى.ع.ع" 70 سنة بالمعاش و"أحمد.ف.ع" 29 سنة عامل و"محمد.ف.ع" 35 سنة عامل مصابين بجروح قطعية وكدمات بالجسم "و"محمد.ك.ع" 20 سنة طالب، الطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الخامس من الطرف الثانى فرد روسي محلى الصنع كما تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام  خاصة بالرابع من الطرف الثانى "المستخدمة فى الواقعة" وبسؤالهما اتهم كل منهما الآخر بالتعدى على بعضهما بالضرب، وأضاف الطرف الأول بقيام الرابع والخامس من الطرف الثانى بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما ما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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