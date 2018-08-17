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إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث

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إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث
إليسا تدلي برأيها عن مساواة المرأة في الميراث

عبد القادر وحيد

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تونس

اليسا

المساواة

المرأة والرجل

قانون الميراث

أعربت المطربة اللبنانية الشهيرة "إليسا" عن سعادتها بزيارة تونس، في نفس اليوم الذي تم فيه مقترح القانون الجديد بالمساواة في الميراث بين المرأة والرجل.

وأضافت أثناء مشاركتها في مهرجان بنزرت الدولي: "أنا سعيدة جدا لأني أزور تونس في نفس اليوم الذي اقترح فيه الرئيس التونسي قانونًا جديدًا يفرض المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث".

وقالت: "أنا فخورة جدًا بالخطوات التي يتخذها هذا البلد الجميل لإعطاء المرأة حقوقها".

وقد غنت إليسا في مهرجان بنزرت الدولي، وارتدت "الشاشية"، وهي القبعة التونسية التقليدية.

يأتي هذا بعدما عرض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مبادرته التشريعية حول المساواة في الميراث والتي أثارت ردود فعل متباينة، بين مشيد بالقرار باعتباره ثوريًا وتاريخيًا في تكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل، وبين من وصفه بالمخجل والمتعدي على نصوص قرآنية ثابتة ، لا تحتمل الاجتهاد لأنها نصوص قطعية.


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