نص تهنئة "الرئيس" للجاليات المصرية في الخارج

17 أغسطس 2018 - 10:07 ص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التهنئة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وإلى نص التهنئة التي تم نقلها للجاليات عبر السفارات والقنصليات بالخارج:-

"الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يسعدنى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا العزيزة بالمزيد من الأمن والتقدم بالازدهار.. مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير".