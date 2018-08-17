» علاج سرطاني يغني عن عملية زرع الكبد

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وكالات- محمد عبدالحارس

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الكبد

خلايا

سرطان

تجديد

اكتشف علماء في جامعة أدنبره باسكتلندا، عقارا في الأصل لعلاج السرطان، إلا أنه يساعد في علاج فشل الكبد المفاجئ، وشفاء المريض ويقلل الحاجة إلى زرع كبد جديد.

ويمتلك الكبد قدرة طبيعية مذهلة على إصلاح نفسه، ولكنه قد يفشل في هذا ويفقد القدرة على إصلاح عيوبه بسبب بعض الإصابات، بما في ذلك الجرعات الزائدة من المخدرات، مما يتطلب ضرورة زرع كبد جديد.

ورغم أن العمل على هذا مازال في مرحلة مبكرة جدا، لكن الفريق الطبي يقول إن البدائل لعملية الزرع سيكون لها تأثير كبير على المرضى.

ويعاني حوالي 200 شخص في بريطانيا وحدها من فشل كبدي مفاجئ يهدد حياتهم كل عام.

وتقول الممرضة كارا وات 21 عاما،  كنت احتاج لعملية زرع كبد قبل عامين، وتم إيداعى بدار رعاية عندما بدأت أشعر بالمرض، وكشفت التحاليل والاختبارات وجود مشكلة في وظيفة الكبد وهناك تدهور في الحالة.

وانتهى بى المطاف بدخول العناية المركزة في أدنبرة، وأخبرني الأطباء أننى بحاجة إلى زرع كبد جديد لتنجو.

وبدء الفريق الطبي بفحص أكباد المرضى لمعرفة لماذا تفقد قدرتها على تجديد الخلايا.

واكتشفوا إصابات خطيرة تؤدي سريعا إلى حدوث وانتشار عملية تسمى "الشيخوخة" في جميع أنحاء الكبد.

والشيخوخة هنا هي معاناة الخلايا من الهرم والتعب والتوقف عن العمل بشكل صحيح وهو جزء من تقدم الإنسان في العمر، لكن الباحثين أظهروا إصابات خطيرة مثل "شيخوخة معدية" تنتشر عبر العضو.

ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية Science Translational Medicine أن هناك إشارة كيميائية بدا أنها مسؤولة عن هذه الحالة.

ثم لجأ الباحثون إلى الفئران وإلى علاج سرطان تجريبي يمكن أن يعوق هذه الإشارة.

وقال الدكتور توماس بيرد، أحد الباحثين في جامعة أدنبره :"إن من الشيء الجميل في هذه الحالة المرضية أنه حتى لو كانت الإصابة كبيرة، وتمت إعادة نمو الكبد، فستكون لك حياة طبيعية بعد ذلك".

"والآن سنقوم بالتجارب السريرية على المرضى الذين يعانون من فشل الكبد الحاد ومعرفة ما إذا كنا نستطيع منع الحاجة لعملية زرع".

وتأخذ المريضة كارا حاليا 13 قرصا يوميا، معظمها لمنع جسدها من رفض كبدها الجديد.


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