مصرع عامل في سقوط أسانسير من الطابق الحادي عشر

17 أغسطس 2018 - 10:11 ص

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة وأصيب آخر في سقوط مصعد بميت خلافات بمدينة شبين الكوم في المنوفية.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، بسقوط قاعدة مصعد "أسانسير" بعقار بناحية ميت خاقان – دائرة القسم أسفر عن متوفى ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين سقوط قاعدة مصعد من الطابق الحادى عشر لعقار مكون من اثنى عشر طابقاً ملك "م .ع. د".

أسفر الحادث عن مصرع مستقل المصعد "ا. م. هـ" 25 عامًا، عامل، ومقيم بدائرة مركز الشهداء متأثراً بإصابته بكسور بالجمجمة وعظام الرقبة، بالإضافة إلى إصابة مرافقه "م. س. ج" 11 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.



