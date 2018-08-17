» تعرف على حكام الإسماعيلي والاتحاد بالدوري

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الإسماعيلي

عصام عبد الفتاح

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم المصرى برئاسة الحكم الدولى عصام عبد الفتاح،  إدارة مباراة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثالث  من عمر مسابقة الدوري الممتاز للحكم محمود ناجي.

ويعاونه في إدارة اللقاء كل من هاني عبد الفتاح وأحمد عطية، وأحمد حسونة حكماً رابعاً، وكل من محمد سلامة ميدو وأحمد حمدي حكماً خامساً.

وتعادل الإسماعيلي مع بتروجت في الجولة السابقة دون أهداف، فيما خسر الاتحاد السكندري أمام الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.


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