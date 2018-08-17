» وفاة والدة الفنان محمد ثروت

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محمد الخرو
تُوفيت والدة الفنان محمد ثروت، منذ قليل، وقررت الأسرة تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة من مسجد جمعية أحمد عرابى بجوار نادى عرابى.
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