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وفاة والدة الفنان محمد ثروت

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محمد ثروت
محمد ثروت

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جنازة

جثمان

محمد ثروت

تُوفيت والدة الفنان محمد ثروت، منذ قليل، وقررت الأسرة تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة من مسجد جمعية أحمد عرابى بجوار نادى عرابى.


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