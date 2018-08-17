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"عمى الأنهار" مرض يجتاح جنوب السودان

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متابعات- عمرو محمد

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مصحات

عمي الانهار

أعلنت السلطات المحلية بمقاطعة "اريو"، شمال غرب دولة جنوب السودان، عن إصابة 200 شخص بمرض "عمى الأنهار" منذ بداية العام الحالي.

وحذرت من انتشار الذبابة السوداء المسببة للمرض بكثرة في المنطقة.

في الوقت الذي ناشدت السلطات المحلية حكومة جوبا بتوفير العلاج والتطعيمات لتفادي وقوع إصابات جديدة في المنطقة .

وقال برشم برجوك، محافظ مقاطعة أريو، للأناضول، "سجلنا 200 إصابة بالمرض في المقاطعة، ونخشى من ارتفاع الإصابات نتيجة غياب العقاقير الطبية للوقاية والعلاج ".

وأشار برجوك إلى أن معظم الإصابات تنتشر وسط الأطفال والمسنين الذين يعيشون في المناطق المحازية لنهر "الجور ".
وناشد المسئول الحكومي المحلي، المواطنين، مغادرة المناطق القريبة من المجاري المائية، والذهاب إلى مناطق أخرى خالية من الذبابة المسببة للمرض .

وعمى الأنهار، مرض طفيلي تسببه ديدان خيطية تسمّى أونشوسيركياسيس فولفولس (كلابية الذنب المتلوية)، تنقل العدوى اٍلى الاٍنسان عن طريق لدغة الذبابة السوداء، وتنتشر الديدان في الجسم، وعندما تموت، تسبب حكة مكثفة واستجابة قوية للجهاز المناعي يمكن أن تتلف النسيج الحيوي المجاور، مثل العين .



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