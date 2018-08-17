«أجيري» يراقب مباراة الإسماعيلي والاتحاد

17 أغسطس 2018 - 10:24 ص

أعلن المكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني الجديد للمنتخب، حضوره مباراة الإسماعيلي والاتحاد ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في السادسة من مساء اليوم على ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن يتفقد الجهاز ستاد برج العرب، قبل استضافته لمباراة المنتخب أمام النيجر يوم 8 سبتمبر فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

يرافق الجهاز الفنى للمنتخب، عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية ولجنة المسابقات والذى كان أحد الأسباب الرئيسية فى نجاح مباريات الفراعنة التى أقيمت فى السنوات الأخيرة بالإسكندرية.



