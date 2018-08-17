هذا سيحدث لك إذا شربت نصف لتر ماء قبل الطعام

17 أغسطس 2018 - 10:28 ص

ذكر تقرير مترجم نشره موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي، يفيد بفوائد شرب الماء وقدرته الفائقة على حرق السعرات الحرارية والمساعدة على فقدان الوزن .

وقال الموقع، إن فوائد الماء لا تقتصر على الحفاظ على رطوبة جسمك وتوازن أعضائك فقط، ففي الحقيقة، يلعب الماء دورًا مهمًا في مساعدتك على فقدان الوزن الزائد ويزيد من فرص حصولك على النتائج المرجوة. وإذا كنت من الأشخاص الذين لا يشربون الكثير من الماء، فقد تجد دافعا يحفزك على ذلك .







وأشار الموقع إلى أن شرب الماء يساهم بشكل كبير في حرق السعرات الحرارية بالنسبة للشباب والأشخاص في منتصف العمر. وإذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون وجبات طعام ذات سعرات حرارية عالية، فلا داعي للقلق. فقد تبين أن شرب كميات من الماء يساعدك على التخلص من السعرات الحرارية بسرعة، وبالتالي إنقاص الوزن. وكل ما عليك فعله هو شرب نصف لتر من الماء قبل تناول الطعام مع القيام ببعض التمارين الرياضية مثل المشي لمدة 30 دقيقة .







