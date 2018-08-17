» قرار مهم من مدرب برشلونة بشأن "ميسي"

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الرياضة

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ميسي

متابعات- محمد الخرو

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ميسي

برشلونة

الارجنتين

بوكا جونيورز

قرر خوسية أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تغيير مركز اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الموسم الجديد.

وشارك "ميسي"، بالجناح الأيمن خلال مباراة برشلونة الودية أمام بوكا جونيورز، الأربعاء، وهو مركز "جديد" للنجم الأرجنتيني، الذي يفضل اللعب بشكل "حر" خلف المهاجم، أو على جهة اليسار.

ولم يستبعد فالفيردي فكرة مشاركة ميسي على اليمين خلال الموسم، خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء.

وقال فالفيردي: "نحن ندرك نزعته ميسي للتحرك مع الكرة. سواء لعب ميسي على الأجنحة أو في الوسط، سيكون دائما في مصلحتنا. سنرى ماذا سيحدث".

وحقق برشلونة فوزا مريحا على بوكا جونيورز، 3-صفر، ضمن نهائي بطولة "خوان غامبر" الودية الذي يقام سنويا على استاد "كامب نو" قبل انطلاق الموسم الجمعة.

ويشارك ميسي مع برشلونة منذ موسم 2004-2005 مما يعني أن موسمه الجديد سيكون الخامس عشر له في "الليجا".



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