صاحب محلات لحوم فاسدة: "حبيت أفرح الناس"

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مكسب اللحوم

اعترف صاحب سلسلة محلات لحوم فاسدة بالتجمع باعترافات تفصيلية أمام نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، قائلا: "ولاد الحرام دلوني على الغش بحجة مكسبه الكبير وأنا راجل فاتح بيت 80 فردا، لو اعتمدت على اللحوم المجمدة فقط هشحت".

وأضاف المتهم: "كنت ببيع كيلو اللحمة المجمدة بعد تطهيرها بالملح على أنها لحوم بلدي بـ120 جنيها للكيلو، وقلت أفرح الناس قبل العيد".

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "ع.م.س" صاحب ثلاجة لحوم ومالك 4 محال بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، يدير الثلاجة والمحال بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كَميات كبيرة من اللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك وأعاد بيعها على أنها لحوم بلدية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم استهداف المخزن بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على 930 كيلو (لحوم، كبدة، مصنعات لحوم، دواجن) منتهية الصلاحية، و1.511 طن لحوم مدون عليها تحيا مصر والمحظور تداولها، و390 كيلو دواجن بدون فواتير، و50 كيلو ملح يستخدم في غسيل اللحوم المستوردة، و20 ثلاجة (ديب فريزر)، وماكينة فرم اللحوم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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