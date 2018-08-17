تعليق أسطوري من "رونالدينيو" عن "صلاح"

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رونالدينيو

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أشاد اللاعب رونالدينيو نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق، بمهارة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، لافتا إلى أنه سيواجه منافسة شرسة في الموسم الحالي بسبب وجود هاري كين، وسيرجيو أجويرو.

وقال "رونالدينيو"، في تصريحات تلفزيونية: محمد صلاح لاعب رائع للغاية، لديه فرصة ليصبح هداف البريميرليج للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف "رونالدينيو": صلاح سيخوض منافسة قوية على جائزة الحذاء الذهبي، بسبب حربه مع الثنائي سيرجيو أجويرو وهاري كين.

وتابع: اعتقد أن الدوري الإسباني سيكون مناسباً لمحمد صلاح في حالة رحيله عن البريميرليج، ولكنه جيد في الدوري الإنجليزي، ويمكنه اللعب في أي ناد بالعالم لإمكانياته الرائعة.



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