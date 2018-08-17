هكذا رد حمزة على "الزمر"

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ممدوح حمزة

طارق الزمر

استقرار تركيا

اركيزة الأخيرة

كلام سليم

وصف المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة، ما كتبه طارق الزمر، الرئيس السابق لحزب "البناء والتنمية"، من أن استقرار تركيا يعتبر الركيزة الأخيرة لاستقرار المنطقة بأسرها بأنه "كلام سليم".

وأضاف "حمزة"، في تدوينة مصغرة علي حسابه علي "تويتر"؛ في رده علي "الزمر" قائلًا: "كلام سليم لمن يفهم سياسة".

كان "الزمر"، قد غرد علي حسابه، قائلًا: "لاشك أن تركيا هي من أهم ركائز الاستقرار المتبقية بالمنطقة ولهذا فإن تهديد استقرارها يستهدف المنطقة بأسرها..".

يأتي هذا في ظل التصريحات المتصاعدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث غرد أمس الخميس علي حسابه علي "تويتر"، أن الولايات المتحدة لن تدفع شيئًا لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، لكننا سنخنق تركيا.

من جانبه علق حساب رشدي: "أمريكا مهما كانت قوتها وجبروتها ولكنها فى النهاية تبقى دولة من دول العالم المترامية الأطراف فلا يصح أن تكون عملة دولة أن تتحكم فى عملات دول العالم ولو حتى رجعنا للتعامل بكوز الدرة وقرص الحلاوة".

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