» بالفيديو.. معجزة إلهية تنقذ ركاب طائرة

17 أغسطس 2018 - 11:08 ص

نجا ركاب طائرة من حادثة مروعة؛ بعد أن تسببت الأمطار في هبوط اضطراري في مطار مانيلا الدولي.

وكانت طائرة ركاب صينية قد انحرفت عن المدرج وانزلقت على العشب أثناء هبوطها بمطار مانيلا الدولي وسط هطول أمطار غزيرة، وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة الذين لم يصب أحد منهم بأذى.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبينية، أريك أبولونيو، لوكالة "فرانس برس" إن الطائرة، التي كانت متوجهة من شيامن في جنوب غرب الصين إلى الفلبين وعلى متنها 157 راكبًا و8 من أفراد طاقمها، هبطت خلال محاولتها الثانية قبل أن تنزلق على العشب، وقد أظهرت الصور أن الطائرة حطّت على بطنها.