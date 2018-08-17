17 أغسطس 2018 - 11:44 ص

تقدم «المصريون» خدمة لقرائها بنشر أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة في سوق الحي العاشر بمدينة نصر، لمختلف الماركات والموديلات، وسنة الإنتاج، بالإضافة إلى حالة السيارة.

وسجلت سيارات تويوتا كورولا من سنة 1997 : 2007 ما بين 80 إلى 200 ألف جنيه، ووصل سعر دايو لانوس من سنة 1999 : 2008 ما بين 65 إلى 100 ألف جنيه

فيما سجلت فيات شاهين من سنة 1998 : 2006 ما بين 40 إلى 70 ألف جنيه، وبلغ سعر سيارات لادا من سنة 1992 : 2006 ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه، ووصل سعر فيات 127، 128 من سنة 1977: 2006 ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه.

بينما استقر سعر هيونداي أكسنت من سنة 1992 : 1999 ما بين 50 إلى 75 ألف جنيه، وسجل سعر سوزوكي ماروتي من سنة 1999 : 2014 ما بين 35 إلى 75 ألف جنيه، وسجلت سيارات تويوتا ياريس من سنة 1997 : 2007 ما بين 120 إلى 130 ألف جنيه.

وبلغ سعر سيارات دايو نوبيرا من سنة 2000 : 2006 ما بين 60 إلى 120 ألف جنيه.

وتراوح سعر بروتون جين 2 من سنة 2006 : 2016 ما بين 65 إلى 200 ألف جنيه، واستقر سعر نيسان صني من سنة 2010 : 2016 ما بين 100 إلى 180 ألف جنيه، ووصل سعر ميتسوبيشي لانسر من سنة 2010 : 2016 ما بين 150 إلى 300 ألف جنيه، وسجل سعر هونداي إلنترا من سنة 2003 : 2016 ما بين 80 إلى 330 ألف جنيه.

وبلغ سعر هيونداي فيرنا من سنة 2002 : 2017 ما بين 50 إلى 210 ألف جنيه، ورينو لوجان من سنة 2002 : 2017 ما بين 95 إلى 280 ألف جنيه، وسجل سعر كيا بيكانتو من سنة 2005 : 2016 ما بين 70 إلى 200 ألف جنيه، ووصل سعر كيا سيراتو من سنة 2005 : 2016 ما بين 100 إلى 320 ألف جنيه، وبلغ سعر شيفروليه أوبترا من سنة 2008 : 2017 ما بين 80 إلى 160 ألف جنيه.

واستقر سعر شيفروليه أوبترا من سنة 2008 : 2017 ما بين 80 إلى 160 ألف جنيه، وبنفس سعر شيفروليه أفيو مستعملة للبيع أيضا.