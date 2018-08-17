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موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

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موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

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موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"
موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

عبد القادر وحيد

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القران

الموسيقار

الموسيقى

عمر خيرت

متلحن

قال الموسيقار عمر خيرت، إنه حاول  تلحين القرآن الكريم، لكنه لم يفعل، لأن القرآن أصلًا نزل "متلحن".

وأضاف في حوار أجرته معه "الأهرام"، أنني استغرب ممن يحرمون الموسيقي، قائلًا: "المسألة بالنسبة لى محسومة، وأستغرب جدًا عندما أسمع أو أقرأ شيئاً كهذا، هل يمكن أن يدخل الخير والجمال فى نطاق الحرام ".

وأوضح أن الموسيقي ظاهرة في كل السور بالقرآن، وأن الإعجاز في القرآن هو "الحقيقة"، لافتًا إلى أن سورتي يوسف ومريم، من أكثر السور التي يقرأها.

وأشار إلى أنه يشعر برضا الله عنه عندما يسعد الناس بالفن، وأسمع أيديهم تصفق، وعندما يستوقفنى الناس في الشارع ليسلموا علىّ أو يتصورا معى.. رضاهم من رضاه.

كما أكد أنه لو دُعي لإسرائيل لإقامة حفل فلن أذهب مهما كان الإغراء.

وعن فترة حكم الإخوان قال إنه شعر بالخوف على البلد منهم، نافيًا أنهم بعثوا له برسائل أو تحذيرات أو ما شابه ذلك، رغم أنى أقمت فى عهدهم حفلات أكثر، كأنى كنت أقاوم الخوف.

وأعرب عن سعادته لدخول عزفه إلي قلوب الناس قائلًا: "تلك نعمة ولا بد للإنسان أن يصون النعمة.. أن يعطيها كل وقته وتفكيره وعليه أيضاً أن يذاكر، لأن الموهبة بلا مذاكرة قصيرة العمر".



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