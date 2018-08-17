فرحات: الضريبة العقارية واجبة النفاذ والامتثال

17 أغسطس 2018 - 12:22 م

وضع الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، عددًا من الملاحظات التشريعية حول قانون الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن هذا القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته نافذ واجب التطبيق والامتثال له، حتي ولو كانت به شبهة عدم دستورية، فالقوانين لا تتقرر بالاجتهادات الفقهية، بل بالأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا متي رفع الأمر إليها.

وأضاف "فرحات"، خلال مقاله الذي نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "فصل المقال فيما بين الضريبة العقارية والدستور من اتصال أو انفصال"، إنه حتى الآن لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 196 لسنة 2008 علي عكس ما أشاعته بعض المصادر الإعلامية لغرض في نفسها.

وتابع الفقيه الدستورى، أن حق الدولة في اقتضاء الضرائب ثابت والوفاء بها واجب على المواطن ولكنه محكوم بضوابط ثلاثة: الالتزام بالدستور نصا وروحا، تحقيق العدل الذي هو الهدف الأسمي للقانون، الاقتناع العام بعدالة الضريبة وجدواها.

واعترض فرحات على طبيعة القانون، قائلًا: "قانون الضريبة العقارية لسنة 2008 غير عادل فتقدير القيمة الإيجارية وقيمة العقارات السوقية (دون معايير منضبطة)، وتوجد لجان تسمي الحصر والتقدير تضم في أغلبيتها ممثلي الحكومة ويكون الطعن علي قراراتها أمام لجان إدارية تفصل في الطعن ولو دون معاينة ودون إخطار الطاعن مما يعد اخلالا جسيما بحق الدفاع و تفاوتت التقديرات التحكمية للعقارات وقيمتها الإيجارية بطريقة غير منضبطة في ظل غيبة قاعدة بيانات موثوق بها عن الثروة العقارية بمصر وأصبحنا أمام فئات عقارية متفاوتة في غياب منطق تشريعي واضح".