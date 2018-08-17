الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

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تحطيم الشباب

وفاة الأب

استنكر الفنان نبيل الحلفاوي ما يتردد علي منصات التواصل الاجتماعي من عبارات انهزامية، خاصة حول ما يتعلق بالانهزام أمام الواقع عند رحيل الأب.

وقال في تدوينة له علي حسابه علي "تويتر": "ليه كده ليه تحطيم الشاب اللي يتوفى أبوه  ده كلام فارغ،  والرد عليه بسيط جدا؟".

وأضاف "فليتذكر الشاب إن أبوه الجبل ده واللي كان بيسانده.. أبوه ده كان له أب برضه ومات.. ومع ذلك ماانهارش ولا حاجة. استمرت الحياة وبقى جبل بيساند أسرته. استرجلوا".

وجاء رد الحلفاوي في رده علي مقولة: "لو ابوك عايش اعرف إنك مسنود علي جبل علشان لو الجبل اتهد هتنهار مهما كانت قوتك".

وقد لاقي رد الحلفاوي استحسانا من متابعيه، حيث غرد حساب سارة سرحان: " كلام محترم جدا ومشجع..احنا هنا بنضخم كل الامور وبنحاول نوقف الحياة مع كل موقف صعب..وفاة احد الابوين كسرة كبيرة بس الحياه بتمشي ولازم نكمل إكراما ليهم حتى...بارك الله بك وبكلماتك".

وغرد حساب نسرين الشهاوي: "لسه كنت بقول كلام بالمعنى ده لأ ولادى من يومين ان غلاوتى وحبهم لى ولأبوهم شئ وأنهم لازم يبقوا أقوياء ويعتمدوا على نفسهم فى حالة فقداننا ودى سنة الحياة".


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