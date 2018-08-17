5 قرارات لـ"استرداد الأراضي" أهمها الثالث

17 أغسطس 2018 - 01:09 م

أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عن قرارات لإنهاء ملف تقنين الأراضي أبرزها تكليف المحافظين بمتابعة خطوات التقنين والإشراف على مكاتب تلقي الطلبات ولجان الفحص والمعاينة والتسعير.

كما قررت اللجنة وفقًا لبيانها على مد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة إلى 27 سبتمبر القادم بدلاً من 20 أغسطس، لمنح مقدمي الطلبات فرصة أخرى للسداد، مؤكدة أنه في حالة عدم الالتزام بذلك فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية.

وطالبت من خلال توجيهات صدرت إلى كل المحافظات بضرورة إلزام لجان المعاينة بتنفيذها على أرض الواقع وعدم اللجوء إلى المعاينات المكتبية أو الاعتماد على صور "جوجل"، مع التأكيد على أنه سيكون هناك محاسبة في حالة اللجوء لهذا الأسلوب، مؤكدًا أن الجهات الرقابية تتابع هذا الموضوع.

وطلب المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات من وزارة التنمية المحلية تعميم هذا التوجيه على كل المحافظات ومتابعة التزامهم بهذا الأمر، مؤكدا أن الدولة تستهدف إنهاء إجراءات التقنين بنهاية هذا العام، وأن المتابعة الدقيقة وتسهيل الإجراءات هو الطريق لتحقيق ذلك.

وقال "إسماعيل": إن المحافظات ستقوم بموافاة اللجنة بتقارير أسبوعية عما تحقق في ملف التقنين وفقاً للخطة الزمنية المحددة، موضحا أن اللجنة أكدت أيضًا على كافة الجهات المعنية بالالتزام بقراراتها بخصوص عمليات التقنين سواء ما يتعلق بالرفع المساحي أو التسعير وعدم التباطؤ في هذه الإجراءات.