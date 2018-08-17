» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة

17 أغسطس 2018 - 01:20 م

اجتمعت ليلة أمس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث آخر التطورات بشأن عائد الإيداع والاقتراض والذي تم اتخاذ القرار النهائي به علي تثبيته لليلة واحدة دون تغيير عند مستويي 16.75% و17.75% على الترتيب.

وتوصل أعضاء اللجنة إلى البقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

أدى الارتفاع المتوقع بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو 20158، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

واستقرّ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2018 إلى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

واستمرّ تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، وفي الوقت نفسه استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

وفي ضوء ما سبق قررت لجنة السياسة النقديـة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.