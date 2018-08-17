  • الجمعة 17 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم
قيادي إخواني للإسلاميين : "أم علي قلوب أقفالها"

قيادي إخواني للإسلاميين: "أم على قلوب أقفالها"

حبس مهندس ميكانيكا لهدمه فيلا تراثية بالإسكندرية

إيجار الشاليه في الساحل بـ3 آلاف والفيلا بـ10 آلاف يوميًا

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد.. ظهور غريب لـ"القرموطي" على الهواء

سيارات جمارك

الأزمات تضرب سيارات الأغنياء

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

موسيقار شهير: القرآن نزل "متلحن"

ضربة جديدة لـ«الليرة» التركية

الليرة التركية تهز البنوك الأمريكية

صلاح

"جوارديولا" يتحدى خطورة "صلاح" بهذه الطريقة

بن سلمان

بالفيديو.. ابن سلمان يكشف علاقة حزب الله والحوثي

الحلفاوي : استرجلوا بلاش تحطيم للشباب

الحلفاوي: "استرجلوا بلاش تحطيم للشباب"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان يرد على اغتصاب قساوسة لألف طفل

قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة

مال وأعمال

البنك المركزي
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«المركزي» ينفي مخاطبة البنوك لسداد الضريبة العقارية

#

ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب

#

بالأرقام.. تعديل جديد فى أسعار السجائر

#

قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

البنك المركزي

الايداع

السياسة النقدية

أسعارالفائدة

اجتمعت ليلة أمس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث آخر التطورات بشأن عائد الإيداع والاقتراض والذي تم اتخاذ القرار النهائي به علي تثبيته لليلة واحدة دون تغيير عند مستويي 16.75% و17.75% على الترتيب.

وتوصل أعضاء اللجنة إلى البقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

أدى الارتفاع المتوقع بأسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018. ذلك في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو 20158، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

واستقرّ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2018 إلى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

واستمرّ تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة، وفي الوقت نفسه استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.

 

تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.

وظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

وفي ضوء ما سبق قررت لجنة السياسة النقديـة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق سمير صبري على فيديو "متحرش التجمع"
» شذوذ وقتل داخل المقابر
» القبض على "ميريام كلينك"
» بالصور.. حريق داخل نفق بـ صلاح سالم
» قرار جديد من "المركزي" بشأن الفائدة
» صيادلة القاهرة: "إحنا غلابة"
» بالفيديو.. معجزة ربانية لـ"عنكبوت الرتيلاء"
» وكيل "الزراعة بالبرلمان": نعاني من ندرة المياه
» شاهد.. الحج يجمع شقيقين سوريين بعد فراق 7 سنوات
» النقل: "داخلين على فترة حرجة"
» أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر