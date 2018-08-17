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"مصر للطيران" تختتم جسرها للأراضي المقدسة بسفر 64 ألف حاج

الحياة السياسية

حجاج
ارشيفية

وكالات : حنان حمدتو

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العمل

مصر للطيران

الإقامة

كشفت مصادر، أنه من المقرر أن تختتم شركة مصر للطيران اليوم، جسرها الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى السعودية؛ بإجمالي سفر أكثر من 64 ألف حاج إلي مطاري جدة والمدينة المنورة.

وأعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن شركة مصر للطيران سيرت أمس، الخميس، عددًا من الرحلات الاستثنائية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، بحسب وكالة "أونا".

وأضافت المصادر من المقرر أن تسير الشركة الوطنية اليوم الخميس، 11 رحلة متجهة إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 2492 حاجًا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، بواقع 6 رحلات جوية إلى مطار جدة الدولي لنقل 1555 حاجا، و5 رحلات جوية إلي مطار المدينة المنورة لنقل 937 حاجًا، لنقل حجاج الحج السياحي مستوي 5 نجوم، وأسر الشهداء والمصابين، ورحلات العمل والإقامة.


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