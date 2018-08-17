جريمة شرف.. سيدة تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها

17 أغسطس 2018 - 01:29 م

أقدمت ربة منزل على قتل ابنتها ضربًا بيد هون بقرية كفر دواد فسقطت جثة هامدة وبها إصابات بالرأس ووجود شبهة جنائية، بالبحيرة.

البداية عندما استقبل مستشفى الرحمانية العام فتاة تبلغ من العمر 27 عاما جثة هامدة، وتم إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة.

وتبين أن وراء جريمة القتل كل من الأم خيرية. ا ع 55 سنة، وابنها س 21 سنة بالتعدى عليها بضرب بيد هون وخنقها وذلك لسوء السلوك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.